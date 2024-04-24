Diyarbakır'da kayıp çoban göletlerde aranıyor

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde dünden beri kayıp olan çoban Şeyhmus Arslan (20) için bölgedeki göletlerde arama yapılıyor.

Çermik ilçesinin kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Arslan’ın bulunması için AFAD, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün de çalışmalarını sürdüren ekipler, Arslan’ı bölgedeki göletlerde arıyor.