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        Diyarbakır'daki Çermik Devlet Hastanesinde sarılık teşhisi için yeni cihaz hizmete sunuldu

        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklerin bilirubin (Kanda doğal olarak bulunan, eski kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile oluşan sarımsı bir pigment) düzeyinin, kan almaya gerek kalmadan "Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı" ile yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:46
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        Diyarbakır'daki Çermik Devlet Hastanesinde sarılık teşhisi için yeni cihaz hizmete sunuldu
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        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklerin bilirubin (Kanda doğal olarak bulunan, eski kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile oluşan sarımsı bir pigment) düzeyinin, kan almaya gerek kalmadan "Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı" ile yapıldığı belirtildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığının teşhisinde kullanılan ve her seferinde bebeklerden kan alınmasına ihtiyaç duyulmayan Transkütan Bilirubinmetre cihazı ile deri üzerinden optik ölçüm ile sarılık testi yapılabildiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çermik Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Akın Çakmak, Transkütan Bilirubinmetre cihazı ile yeni doğan bebeklerde sarılık teşhisinin deri üzerinden optik ölçüm yöntemiyle gerçekleştirilebildiğini belirtti.

        Çakmak, şunları kaydetti:

        "Halk arasında sarılık olarak bilinen rahatsızlığın teşhisinde bilirubin oranının ölçülmesi için geleneksel yöntemde bebekten her seferinde kan alınması ve takiplerde kan alınarak tekrar değerlendirilmesi gereği vardı. Ancak Transkütan Bilirubinmetre cihazı, optik ölçüm yöntemiyle kandaki bilirubin oranını kısa sürede tespit etmeyi sağlıyor. Bu sayede bebeklerimizden kan alınmasına gerek kalmadan ve bebeğin canı yanmadan bilirubin düzeyleri belirlenebiliyor. Bilirubin ölçümünün ve yeni doğan sarılığının erken teşhisi bebek sağlığı için son derece önemli. Artık her ölçüm için yeni doğan bebeklerimizden kan alınmasına gerek olmadan bilirubin değerini tespit edebileceğiz."

        Yeni cihazın, hasta bebeklerin tedavi sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacağı belirtildi.

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