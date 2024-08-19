Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat göreve başladı
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat, görevi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan devraldı.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat, görevi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan devraldı.
Rektörlük binasında düzenlenen törende Prof. Dr. Eronat, görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, en iyi şekilde hizmet sunarak üniversiteyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Karakoç da Prof. Dr. Eronat'ı tebrik etti, kendisine yeni görevinde başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.