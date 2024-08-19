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        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat göreve başladı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat, görevi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:00
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        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat göreve başladı
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        Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat, görevi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan devraldı.

        Rektörlük binasında düzenlenen törende Prof. Dr. Eronat, görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, en iyi şekilde hizmet sunarak üniversiteyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

        Prof. Dr. Mehmet Karakoç da Prof. Dr. Eronat'ı tebrik etti, kendisine yeni görevinde başarı diledi.

        Galeri
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