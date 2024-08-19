Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat göreve başladı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kamuran Eronat, görevi eski rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'tan devraldı.

Rektörlük binasında düzenlenen törende Prof. Dr. Eronat, görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, en iyi şekilde hizmet sunarak üniversiteyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Karakoç da Prof. Dr. Eronat'ı tebrik etti, kendisine yeni görevinde başarı diledi.