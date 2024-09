İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Bölücü terör örgütü artık biliyoruz ki ve tüm dünya görüyor ki son çırpınışlarını yaşıyor. Öyle bir kararlılıktı ki bu sadece sınırlarımızda değil, Irak'ta da Suriye'de de teröristlerin inlerine giriyor, başlarını eziyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a gelen Yerlikaya, DSİ Toplantı Salonu'nda, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

"Bundan 23 yıl önce, aziz milletimizin sinesinden çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimize hizmet için yola koyuldu. Bu, öyle kutlu bir yoldu ki etrafında milyonlar toplandı ve o milyonlar her daim Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin yanında dimdik durdu, durmaya da devam ediyor. AK Parti hareketi, halkıyla hemhal oldu, onun derdiyle dertlendi, sevincine ortak oldu. Büyük bir kalkınma hamlesi başlattı. Velhasıl dosta güven düşmana korku saldı. Evet bu hareket, hamdolsun her seçimden başı dik ayrıldı. Ülkemizin dört bir yanında halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühü artarak devam etti. FETÖ darbe girişimi oldu. Bu hainlerin inlerine kim girer dendi? Milletimiz, 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. 6 Şubat depremi oldu, asrın felaketi yaşandı. Yaraları kim sarar, dünyanın en büyük konut seferberliğini kim başlatır dendi? Milletimiz yine hiç düşünmeden 'Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti' dedi. Ekonomiyi kim kalkındırır, yerli ve milli politikaları kim sürdürür, savunma sanayisinin gücüne kim güç katar, terörün başını kim ezer, Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür' diye kim haykırır dendi? Evet kim dendi? Recep Tayyip Erdoğan. Gazze'ye kim kol kanat gerer, mazlum milletlerin hakkını kim savunur? Cevap hep aynı kardeşlerim. Cevap hep aynı olduğu için de kurulduğundan 23 yıl sonra dahi hep birlikte gözlerimizin içine bakarak, 'İyi ki bu davanın, bu mücadelenin içindeyiz' hamdolsun diyoruz."

Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kentin kardeşlik ruhuyla asırlara meydan okuyan, medeniyetlerin beşiği, her köşesi tarih kokan bir şehir olduğunu söyledi.

AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini, ak kadroların omuzlarındaki sorumluluğun millete hizmet sorumluluğu olduğunu aktaran Yerlikaya, her bir vatandaşın refah seviyesinin arttığı, şehirlerin kalkındığı, ülkenin küresel bir güç haline geldiği bir Türkiye hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bu hedefe doğru "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealiyle yürüdüklerini vurgulayan Yerlikaya, şu görüşleri paylaştı:

"Peki bu hedefe kimlerle yürüyoruz? Türkiye Yüzyılı'nı biz kimlerle inşa ediyoruz? Sizlerle. Diyarbakır'la, Şırnak'la, Edirne'yle, İstanbul'la, Yozgat'la. Ez cümle 85 milyon el ele, gönül gönüle inşa ediyoruz Türkiye Yüzyılı'nı. Her daim birlikte, özümüzden geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz Allah'ın izniyle. Bir an dahi durmamak, hep daha ileriye gitmek için birbirimize sımsıkı sarılmalıyız kardeşlerim. Birileri nifak tohumları ekebilir, terörden, kandan, kaostan medet umabilir. Birileri birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize pusu kurabilir. Birileri bin yıldır bu topraklar üzerinde emelleri ve hevesleri son bulmayanların taşeronluğunu da yapabilir. Bu ne ilktir ne de sondur biliyoruz ama buna karşı bizim sarsılmaz imanımız, bozulmaz kardeşliğimiz var. Bu topraklara dün gelmedik, dün birlikte yaşamaya başlamadık. Biz, Sultan Selahaddin'in ordusunda bir olmuş, Sultan Alparslan'ın ordusunda cem olmuş, Çanakkale'yi geçilmez kılan, sevinci, hüznü, kaderi bir olmuş bir milletiz. Bu milletin arasındaki bağlar gönül ve can bağıdır. Bu milletin mayasında Malazgirt, Çanakkale, değerlerimiz ve inancımız vardır. Milletimizin birliğine ve beraberliğine kasteden başta bölücü terör olmak üzere tüm ihanet girişimlerinin kökünü hamdolsun, şükürler olsun bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. Çünkü terörle amansız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir."