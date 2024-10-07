Yetimler Vakfı'ndan Gazze için yardım kampanyası

Yetimler Vakfı tarafından Gazze halkının yaralarının sarılması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze halkının derin insani krizlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Saldırılarda binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ünsal, insanların evsiz kaldığını, saldırılarda hastanelerin, okulların ve temel altyapının ciddi şekilde zarar gördüğünü, sağlık hizmetlerine erişimin oldukça güçleştiğini, en temel insani ihtiyaçların dahi karşılanamaz hale geldiğini belirtti.

Bu nedenle Gazze halkının hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi anlamda desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Savaşın ortasında büyümek zorunda kalan yetimler ailelerini kaybetmenin derin acısını yaşarken, aynı zamanda açlık, susuzluk ve hastalık gibi tehditlerle de yüzleşti. Bu zorlu süreçte hayatta kalma mücadelesi veren masum çocuklar ve aileleri için umut ışığı olmak, onlara destek çıkmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bir yıl boyunca kampanyalar dahil İslami ve insani vazifemizi yerine getirmeye çalıştık. Yetimler Vakfı olarak 7 Ekim 2024 tarihinde Gazze halkının yaralarını sarmak için acil yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Kampanya kapsamında; sağlık malzemeleri, gıda ve temiz su temini, yetim çocuklara psikolojik destek sağlanması gibi kritik yardımlar sunulacaktır. Ancak bu yardım faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve daha fazla kişiye ulaşılabilmesi için siz yardımseverlerin desteğine ihtiyacımız vardır. Yardımlarınız, Gazze'de hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimize sadece birer umut ışığı değil, aynı zamanda onların yeniden ayağa kalkabilmeleri için de bir destek olacaktır. Gelin bu süreçte Gazze halkına el birliğiyle yardım edelim ve onları yalnız bırakmayalım."