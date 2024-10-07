Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Anma etkinliğinde konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Börü ve arkadaşlarının 10 yıl önce yoksullara kurban eti dağıtırken katledildiğini belirtti.