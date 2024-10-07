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        Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fener Çelebioğlu (24) öldü, arkasında bulunan yolcu Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:55
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        Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Fener Çelebioğlu (24) öldü, arkasında bulunan yolcu Ş.Ç. ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pamuk yüklü kamyon ile Fener Çelebioğlu idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü ile arkasında bulunan yolcu Ş.Ç. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Fener Çelebioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Ş.Ç.’nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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