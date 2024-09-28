Diyarbakır merkezli terör operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzerine diğerleri serbest bırakıldı.
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