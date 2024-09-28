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        Diyarbakır merkezli terör operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:23
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        Diyarbakır merkezli terör operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yakalanan 30 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzerine diğerleri serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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