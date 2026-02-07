Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Oğuzhan Matur'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, Oğuzhan Matur'u transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşıldığı "Kulübümüz, Hatayspor profesyonel futbolcusu Oğuzhan Matur'un kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Sol bek mevkisinde görev yapan Oğuzhan Matur ile 1,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleriyle duyuruldu.

        Matur, 2025-26 sezonunda 17 maçta görev yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü

        Benzer Haberler

        Anne karnındayken milyonda bir görülecek sağlık sorunuyla doğdu Anne karnın...
        Anne karnındayken milyonda bir görülecek sağlık sorunuyla doğdu Anne karnın...
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiraladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiraladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, 2 oyuncusunu k...
        Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, 2 oyuncusunu k...
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        AK Parti Grup Başkanı Güler Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi...
        AK Parti Grup Başkanı Güler Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi...
        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma ekiplerine 'peç' takıl...
        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma ekiplerine 'peç' takıl...