Amed Sportif Faaliyetler, Oğuzhan Matur'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı. Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşıldığı "Kulübümüz, Hatayspor profesyonel futbolcusu Oğuzhan Matur'un kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Sol bek mevkisinde görev yapan Oğuzhan Matur ile 1,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleriyle duyuruldu. Matur, 2025-26 sezonunda 17 maçta görev yaptı.

