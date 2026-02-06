AK Parti Grup Başkanı Güler Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TOKİ koordinasyonunda deprem konutu inşasına yönelik, "Yılda 2 bin konut üreten bir kuruluş şu anda yılda 160 bin, 170 bin konut üretiyor. Bu sadece parayla mı oluyor? Bu gücü ortaya koyan irade Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir." dedi.



Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Güler, bugün 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi.



"Bu depremler büyük bir felaketti ama altından kalkmak ve ülkemizi yeniden inşa etmek de önemliydi." ifadesini kullanan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla mağdur olan vatandaşlara evlerinin teslim edildiğini belirtti.



Güler, Diyarbakır'ın da bu depremlerden etkilenen illerden biri olduğuna işaret ederek, kentte 412 kişinin hayatını kaybettiğini, 901 kişinin de yaralandığını kaydetti.



AK Parti hükümetleri döneminde, 23 yıllık süreçte ülkedeki tüm iller, ilçeler ve köylere hizmet sunulduğunu belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TOKİ'de 4,5 yıl görev yaptım. TOKİ 20 yılda 41 bin 350 konut üretti. Yılda 2 bin konut oluyor. Bu kapasiteyi devraldığımız gibi yıllara göre 4 bine çıkarsaydık, büyük başarı değil mi? 10 bine çıkarsaydık muazzam olurdu. Bu kadar konut üreten bir kuruluş 6 Şubat depremlerinde muazzam hale geldi. Peki bu kapasiteye nasıl gelindi? CHP'liler 'Bütçeden yaptınız, cebinden mi yaptınız?' diyorlar, eleştiriyorlar. Yılda 2 bin konut üreten bir kuruluş şu anda yılda 160 bin, 170 bin konut üretiyor. Bu sadece parayla mı oluyor? Bu gücü ortaya koyan irade Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Peki sormazlar mı ey Özgür Özel, İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde deprem mi oldu? Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 4 bin insana yakın kişiden başvuru aldınız, 'kentsel dönüşüm ve deprem konutu' üretiyoruz diye. 2022'de temelini attınız. Sene 2026. Yüzde 10'u bile tamamlanmamış, milleti dolandırdınız."



Güler, yol haritalarının belli olduğunu, vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aziz millete Kürt, Türk, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni, hiçbir ayrım yapmaksızın Rabbimizin rızası noktasında o aşkla, eser siyasetiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim kuralımız budur. Sakın, zehirli dilleriyle, kötülükleriyle kalbimizi karartmayalım. Sürekli eleştiren, şikayet eden, hiçbir önermede bulunmayan ve iyiliği hiçbir şekilde tarif etmeyen insanlardan da kendimizi uzak tutalım." diye konuştu.



Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığının partiye 11 bin 500 yeni üye kazandırdığını belirten Güler, bunun katlanarak artacağını söyledi.



Güler, "Diyarbakırlı hemşehrilerimizin gönlünü kazanmayı sürdüreceğiz. Diyarbakır'ı daha da büyütmeye, bölgenin yıldızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Terzioğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve partililer katıldı.



