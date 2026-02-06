Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dilhan Demir'in transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor, bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, 2 oyuncusunu k...
        Amed Sportif Faaliyetler, Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, 2 oyuncusunu k...
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        AK Parti Grup Başkanı Güler Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi...
        AK Parti Grup Başkanı Güler Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Meclisi...
        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma ekiplerine 'peç' takıl...
        Diyarbakır'da eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma ekiplerine 'peç' takıl...
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programlarla anıld...
        Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programlarla anıld...
        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu
        Diyarbakır'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu