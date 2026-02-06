Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:34 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:34
        Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Pendikspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar yaptı.

        Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

