Diyarbakır'da 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

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