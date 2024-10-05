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        Diyarbakır'da 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:34
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        Diyarbakır'da 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, Bağlar Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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