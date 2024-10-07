Bedri Ayseli'nin ismi Diyarbakır'da doğup büyüdüğü sokakta yaşatılacak

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır sevdasıyla tanınan ve sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin ismi doğup büyüdüğü merkez Sur ilçesinde restore edilen evde yaşatılacak.

Sur'da 1946 yılında doğan, ilkokulu ve ortaokulu burada tamamlayan Ayseli, lise yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

Ayseli, kazandığı Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1975'te mezun olduktan sonra müzikolog Sadi Yaver Ataman'dan nota, usul ve makam dersleri aldı.

Müzik yaşamında seslendirdiği türküler ve bestelerle birçok ödüle de layık görülen Ayseli, TRT'de de uzun yıllar program yaptı.

"Diyarbekir Elleri", "Ağlama Yar Ağlama", "Diyarbekir Küçeleri" ve "Kırklar Dağı" gibi birçok esere ses veren ve memleketine büyük sevgi duyan Bedri Ayseli, sık sık Diyarbakır'ı ziyaret ediyor.

Bu yıl 12-20 Ekim'de gerçekleştirilecek "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde açılması planlanan evi ziyaret edenler, Bedri Ayseli ile ilgili eserlere ulaşma, kentin tarihi ve kültürü ile buluşma, geçmişi yad etme imkanı bulacak.

Ayseli, Diyarbakır'a duyduğu sevgiyi şöyle anlattı:

"Diyarbakır ile bağımı koparamıyorum. Onun için de en son türküm 'Diyarbakır bana yeter' oldu. 'Ne bodrumda lüks bir villa, ne parayla ne de pulla, dinime imanıma, hem de valla Diyarbakır bana yeter' dedim. Onun için Diyarbakır sevgisi bende bitmiyor. Benim sevgim gerçek bir sevgi. En önemlisi Diyarbakır da beni seviyor."

Kentte ilk olarak isminin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir caddeye verildiğini anımsatan Ayseli, en büyük amaçlarından birinin de satın aldığı tarihi bir evi "Bedri Ayseli Kültür Evi" olarak Diyarbakır'a kazandırmak olduğunu kaydetti.