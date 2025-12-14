Diyarbakır'da "Uçan Köfteci" filminin gösterimi yapıldı

Diyarbakır'da, "Uçan köfteci" olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesinin anlatıldığı filmin gösterimi yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde köfteci dükkanı işletirken yamaç paraşütü ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle çevresinde "Uçan Köfteci" olarak tanınan ve 6 Şubat 2023'teki depremde eşi, 3 çocuğu, annesi ve babasıyla oturdukları Galeria Sitesi'ndeki yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesi yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından beyaz perdeye taşındı.

44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda, Arslan'ı canlandıran Nazmi Kırık'ın "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığı ve 6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan filmin gösterimi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında gerçekleştirildi.

Kadir Arslan'ın ağabeyi, ablaları, yeğenleri ve diğer akrabaları da filmi izleyenler arasında yerini aldı.

Gösterim sonrası film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı. - "İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum" Yönetmen Rezan Yeşilbaş AA muhabirine, filmin çekim sürecinde kendileriyle beraber olan Kadir Arslan'ı ve ailesini kurgu sürecinde depremden kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti. Filmin ilk gösteriminin Rotterdam'da yapıldığını ve sonrasında birçok festivalde gösterime girdiğini ifade eden Yeşilbaş, şunları kaydetti: "Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Filmin Diyarbakır seyircisiyle buluşması, ailesinin ilk kez izlemesi bende bir heyecan yarattı. Filme ilgi çok yüksek. Gelen çoğu insan dönmek zorunda kaldı çünkü salon dolmuştu. Filmin beğenilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Bütün Türkiye'de 6 Mart 2026'da vizyona girecek. İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum. Elimizden geleni yaptığımız güzel bir film olduğunu düşünüyorum." Oyuncu Nazmi Kırık da doğup büyüdüğü ve oyunculuğa başladığı Diyarbakır'da bir film gösterimiyle bulunmanın onur verici olduğunu dile getirdi.