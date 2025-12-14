Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Uçan Köfteci" filminin gösterimi yapıldı

        Diyarbakır'da, "Uçan köfteci" olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesinin anlatıldığı filmin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Uçan Köfteci" filminin gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, "Uçan köfteci" olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesiyle yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesinin anlatıldığı filmin gösterimi yapıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde köfteci dükkanı işletirken yamaç paraşütü ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle çevresinde "Uçan Köfteci" olarak tanınan ve 6 Şubat 2023'teki depremde eşi, 3 çocuğu, annesi ve babasıyla oturdukları Galeria Sitesi'ndeki yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesi yönetmen Rezan Yeşilbaş tarafından beyaz perdeye taşındı.

        44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda, Arslan'ı canlandıran Nazmi Kırık'ın "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığı ve 6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan filmin gösterimi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festival kapsamında gerçekleştirildi.

        Kadir Arslan'ın ağabeyi, ablaları, yeğenleri ve diğer akrabaları da filmi izleyenler arasında yerini aldı.

        Gösterim sonrası film ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

        - "İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum"

        Yönetmen Rezan Yeşilbaş AA muhabirine, filmin çekim sürecinde kendileriyle beraber olan Kadir Arslan'ı ve ailesini kurgu sürecinde depremden kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını belirtti.

        Filmin ilk gösteriminin Rotterdam'da yapıldığını ve sonrasında birçok festivalde gösterime girdiğini ifade eden Yeşilbaş, şunları kaydetti:

        "Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Filmin Diyarbakır seyircisiyle buluşması, ailesinin ilk kez izlemesi bende bir heyecan yarattı. Filme ilgi çok yüksek. Gelen çoğu insan dönmek zorunda kaldı çünkü salon dolmuştu. Filmin beğenilmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Bütün Türkiye'de 6 Mart 2026'da vizyona girecek. İnsanların Kadir'in hikayesini izlemesini istiyorum. Elimizden geleni yaptığımız güzel bir film olduğunu düşünüyorum."

        Oyuncu Nazmi Kırık da doğup büyüdüğü ve oyunculuğa başladığı Diyarbakır'da bir film gösterimiyle bulunmanın onur verici olduğunu dile getirdi.

        Martta sinemalarda gösterime girecek olan filme ilişkin yine Diyarbakır'da bir gala gösterimi yapacaklarını aktaran Kırık, şunları aktardı:

        "Rahmetli Kadir'in benim üzerimde çok büyük bir emeği var. Film çekimlerinden sonra yaklaşık iki ay bana yamaç paraşütü eğitimi verdi. Filmden sonra beraber uçacaktık ama maalesef onu kaybettik. Kadir çok renkli bir adamdı. Beraber prova yaparken, ben ondan çok şey aldım aslında. Tavırları, hareketleri, konuşması ve üslubu. Bana yamaç paraşütü ile alakalı bir sürü şey anlattı. Bu filmin başarılı olması için ben her şeyimi ortaya koydum."

        Diyarbakır'da seyirci karşısına çıkmanın kendisinde ayrı bir heyecan yarattığını ifade eden Kırık, "Diyarbakır'da film gösterildi. Kadir'in ailesi geldi. Ailesi nasıl bulacak beğenecek mi diye düşündüm. Filmi çok beğenmişler, bu da beni çok mutlu etti. Güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Arslan'ın ablası Gülsima Kuzu da kardeşinin hayatının film yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Çok duygulandık. 3 yıldır hiç unutamadık. Filmi de beğendim. Sanki kendisini görmüş gibi oldum. Hayatı çok seviyordu. Dans ediyordu, uçuyordu. 9 kardeşiz ve en küçüğümüzdü. Onu kaybetmenin acısı hiçbir zaman geçmedi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan ör...
        Diyarbakır'da yapımı devam eden Kayapınar Şehir Hastanesi'nde hazırlanan ör...
        Diyarbakır'da trafik kazası: Araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da trafik kazası: Araç yan yattı, 2 kişi yaralandı
        Yolu çekerken kaza anını kaydettiler
        Yolu çekerken kaza anını kaydettiler
        Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da yarışan 3 aracın karıştığı kaza kamerada: 3 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yar...
        Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yar...
        Ucuzu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı
        Ucuzu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı