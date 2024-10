"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nde renkli etkinlikler ve sergiler ziyaretçilerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 14. durağı olan "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor.

Festival süresince İçkale, Dağkapı Meydanı, Hasan Paşa Hanı, Yenikapı Caddesi, Gazi Caddesi, bazı burçlar, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Kurşunlu Camisi Meydanı, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camisi, Paşa Hamamı, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Şeyh Mutahhar (Dört Ayaklı Minare) Camisi, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi, Ziya Gökalp Müzesi, Mesudiye Medresesi, Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Kervansaray, On Gözlü Köprü ve Nevruz Parkı gibi birçok alanda sergiler, müzik dinletileri ve konserler sanatseverlerle buluşacak.

Sürekli sahada olduklarını ve 42 ile gittiklerini ifade eden Karadağlı, her yıl 125 yeni oyun sergilediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Kültür Yolu Festivalinin gerçekleştiği her ilde Filistin sinemasına ayrı bir alan açtıklarını belirtti.

"Festivallerimizde de müthiş bir oran yakalanmış oldu. Bu heyecanla yeni projeler ve yeni sezonun oluşmasına çalıştık. 2025-2026 sezonu için hemen hemen programımızı tamamladık. Yeni büyük eserler geliyor. Yerli ve milli eserler çok değerli olacak. Onlara son derece önem vereceğiz. Uluslararası arenada opera ve bale konusunda gerçekten çok özel platformlar yakaladık. Haritamızı açtık. Bu haritada az gidilen illeri tespit ettik. Bu illerde, '1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni organize etmeye çalışacağız. Bir festival devreye girecek. Aralık ayına kadar bu festivalimizi organize ettikten sonra opera ve bale her yerde imzasıyla 6 il müdürlüğümüzle 3'er il tespit ederek Türkiye'de bale, opera ve çok sesli müziği seyircilerimizin bulunduğu bölgelere taşımaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda yetenek tespiti organize etmeye çalışacağız. Konservatuarlara gelecek talepte bir artış yaratabilir miyiz onlara bakacağız, paneller düzenleyeceğiz."

- Festivalde, "Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" açıldı

Festival kapsamında, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesinde Anadolu Ajansı'nın Gözünden Kültür Varlıkları Sergisi" de açıldı.

Sergide, Diyarbakır'ın kültür varlıklarını 4 mevsim fotoğraflayan muhabir Bestami Bodruk'un 30 fotoğrafı yer alıyor.

- Türkiye Jokey Kulübü'nden "at sevgisi" temalı sergi

Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) geleneksel olarak düzenlediği "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 12. Resim Yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenen 39 eserin yer aldığı "Resim Yarışması Sergisi" de Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde festival boyunca ziyarete açık olacak.