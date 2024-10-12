Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü kez başladı (2)

'DİYARBAKIRSEYİRCİSİNİ İKİYE KATLADIK'

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Diyarbakır seyircisini ikiye katladıklarını belirterek, "Geçen sene bizim koyduğumuz oyunlarla, birlirkte repertuarımızla birlikte Diyarbakır seyircisini ikiye katladık. Bu çok gurur verici bir şey. Demek ki iyi oyunlar sergilediğimiz zaman seyirci, o oyunları takip ediyor. Çünkü halk için buradayız. Devlet tiyatrosu, halka hizmet ediyor. Kar amaçlı bir kurum değiliz. Ne kadar çok insanın ruhuna, gönlüne dokunabilirsek bizim için kazanç odur. Kültürü, sanatı yaymak bizim başlıca görevimiz ve bu anlamda da hareket kabiliyetimiz çok yüksek" dedi.

'BENİM GÜNDEMİMDE OLAN BİR ŞEY DEĞİL' 'Lale Devri' tartışmalarına ilişkin de Karadağlı, "Lale Devri konusu, benim gündemimde olan bir şey değil. Yaklaşık 1 ay geçti. O zaman da söylemiştim. Sayıları çok az olan bir gruptu. Ama sanatçılarımızın görevlendirmeleri yapılıyor. Herkes görevi başında. Çünkü valilerimizden, belediye başkanlarımızdan ve kaymakamlarımızdan çok fazla talep geliyor ve yeni oyunlar üretmek zorundayız. Benim oyuncularıma da ihtiyacım var. Tabii ki gidip, dışarıda iş yapabilirler. Herkese izin veriyorum, bunu destekliyorum da ama devlet tiyatrolarındaki asli görevlerini aksatmamak kaydıyla. Onun dışında bir problemimiz yok" diye konuştu.