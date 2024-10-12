DÜZELTME - "Diyarbakır'da başarılı sporcular ödüllendirildi" başlıklı haberimizin son paragrafında yer alan "Semih Terzi" ismi "Selim Terzi" olarak düzeltilmiştir.

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında sporun "en"leri olarak belirlenen sporculara plaket ve ödül takdim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Diyarbakır'ın sporcu yetiştirme geçmişine vurgu yaparak, spor alanında önemli adımlar atacaklarını belirtti.

Zorluoğlu, amatör sporun daha fazla gelişmesi gerektiğini belirterek, "Eksikliklerimizi belirleyip yerel ve merkezi desteklerle sporun gelişimini hızlandıracağız. Kısa sürede Diyarbakır'da spor alanında büyük bir atılım yapacağız." dedi.

Diyarbakır'ın geçmişte önemli sporcular yetiştirdiğini dile getiren Zorluoğlu, amatör spor konusunda daha fazla gelişmeye ihtiyacının olduğunu kaydetti. Zorluoğlu, "Bu nedenle kulüp sayısını, lisanslı sporcu sayısını ve tesis sayısını artırmayı hedefliyoruz. Mevcut tesislerimizin de ihtiyaçlarını karşılayarak sporcularımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Törende, çeşitli branşlarda başarılı olan sporculara ödülleri verildi, Vali Zorluoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.