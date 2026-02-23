Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:06
        Diyarbakır'da plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Kırsal Kazancı Mahallesi'nde plastik poşet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

