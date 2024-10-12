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        "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:13
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        "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor.

        Evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki göstererek, açıklama yaptı.

        Oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine kararlılıkla devam ettiğini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu mücadelemizi kimse durduramayacak. Provokatörlük yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocukları terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarından alana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Devletimiz bu mücadelede yanımızda durdu ve şimdiye kadar 55'in üzerinde evladımızı bize kavuşturdu. Bir evladımız bile terör örgütü PKK'nın elinde olduğu sürece, biz bu çadırda kalacağız. Bir gün bile yanımıza gelip acımızı paylaşmadılar. Ancak hakkımızda yalan yanlış haberler yapıyorlar. Bu tür haberleri nefretle kınıyoruz. Bu mücadele hepimizin. Türkiye'nin evlatları için mücadele ediyoruz ve bu yolda sonuna kadar devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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