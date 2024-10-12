Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü kez başladı

DİYARBAKIR'daKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü başladı. 20 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde, 46 noktada 250'ye yakın etkinliğin startı verildi.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 8 gün sürecek festivalde, 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe, şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'KEYİFLİ BİR FESTİVAL SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ' Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Mumcu, "Kültür Yolu Festivalleri, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde 4 yıl önce bir bölge ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölge 16 şehirde devam ettirdiğimiz ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden bir tanesidir. Diyarbakır, bu yıl 3'üncü kez Kültür Yolu Festivali'nde yer alıyor. Diyarbakır tarihi mekanları genç ve dinamik nüfusuyla turizm potansiyeliyle ve elbette kendine özgü gastronomisiyle ülkemizin önde gelen cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bize düşen Diyarbakır'ımızın tüm güzelliklerini, tarihi değeri ve imkanlarını daha görünür ve daha bilinir kılmak. Bu amaçla Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına, zamana meydan okuyan yapıları ve kadim kültür mirasına yakışır şekilde 46 noktada 250'ye yakın etkinlik planladık. 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikleri sanatseverlerimizle buluşturmayı düşünüyoruz. Tecrübelerimize dayanarak festivalin Diyarbakır'ımızın turizm potansiyeline de büyük hareketlilik getireceğine olan inancımız tamdır. Gerek civar şehirlerden gerek 81 vilayetimizden ve yurt dışından olmak üzere festivalin büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Festival duraklarını keşfetmek için çok heyecanlıyım. İnşallah 7'den 70'e Diyarbakırlılarla birlikte diğer şehirlerden gelen misafirlerimizle, sanatçılarımızla keyifli bir festival süreci geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı büyük çoğunluğu ücretsiz olan etkinliklerimize, kültür ve sanat buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi.