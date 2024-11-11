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        Diyarbakır'da kafede çıkan ve bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Diyarbakır'da bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 08:40
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        Diyarbakır'da kafede çıkan ve bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Diyarbakır'da bir kafede başlayıp bitişikteki kafeye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi Dr. Şeref İnalöz Caddesi'nde bulunan ahşap kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ahşap kafeye de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bir kafe kullanılamaz hale geldi, yangının sıçradığı diğer iş yeri ise hasar gördü.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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