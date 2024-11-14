Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'nde çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesince, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla çocuklara moral etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastanede yatmakta olan diyabet tanılı çocuklar için renkli ve neşeli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk ek binasının 6. katında gerçekleştirilen etkinliğe Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları da katılım sağladı. Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri, dans ve birebir oyunlarla gönüllerince eğlendi. Gün boyunca devam eden eğlenceli programda çocuklara pasta da kestirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel, diyabet hastası çocuklara moral sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Diyabet, çocuklarımızın hayatını etkileyen kronik bir hastalık. Ancak doğru tedavi ve moral desteğiyle sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün. Bugün düzenlediğimiz etkinlikle onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.