Diyarbakır'da öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıva AFAD ekiplerince temizlendi

Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.

Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.

Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

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