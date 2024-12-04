Diyarbakır'da öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıva AFAD ekiplerince temizlendi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.
Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü.
Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.
Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.
Tedbiren söz konusu maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.
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