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        Diyarbakır'da çiftçilere fidan ve ekipman desteği sağlandı

        Diyarbakır'da "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" ve "Diyarbakır İli Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere fidan ve ekipman desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:50
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        Diyarbakır'da çiftçilere fidan ve ekipman desteği sağlandı
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        Diyarbakır'da "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" ve "Diyarbakır İli Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere fidan ve ekipman desteği sağlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, müdür yardımcıları Mehmet Şefik Türker, Mustafa Korkutan, Mehmet Halit Gülçer, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atalar, törende yaptığı konuşmada, üreticilere verilen desteklerin tarımsal üretimin artırılmasındaki önemine dikkat çekti.

        Diyarbakır'da toplam 159 bin 513 dekarlık bağ alanında yıllık 98 bin 748 ton sofralık üzüm üretildiğini belirten Atalar, "Proje kapsamında bağcılık faaliyeti yürüten 120 çiftçimize 120 üzüm sıkma makinesi, 120 motorlu sırt pülverizatörü ve 120 budama makası dağıttık." dedi.

        Sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinde de önemli bir ilerleme sağlandığını vurgulayan Atalar, 2021-2024 yılları arasında 14 bin 435 dekarlık alanda toplam 483 bin 307 fidanın toprakla buluşturulduğunu ve bin 645 yetiştiriciye destek verildiğini ifade etti.

        Galeri
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        Galeri

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