Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet sona erdi

Merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kavganın ardından Ekinci ve Öner aileleri başlayan husumet, bazı sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

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