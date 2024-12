3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazılarla yer altındaki şehre ulaşılacak

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde kazı çalışmasıyla tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık tepede bulunan ve askeri yerleşimde dünyada bulunan son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı kale, bilimsel kazılarla tarihe ışık tutuyor.

Coşkun, kalede gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen birçok alanın mevcut olduğunu dile getirerek, "Şu an yer üstü şehrini görüyoruz. Bu şehrin daha büyüğü ise yerin altında. Kalede yer altında büyük bir şehir var. Yer altı görüntülemeyle bunları tespit ettik. Yakın zamanda yer altındaki çalışmalara da başlayacağız." dedi.

Kalede yapılan arkeolojik kazıların kentin ve bölgenin tarihi açısından önemli olduğuna işaret eden Coşkun, çalışmaların turizm açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

- Gelecek yıl 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Coşkun, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve bölgede en çok ziyaret edilen noktalardan biri Zerzevan Kalesi. Yılda ortalama 400 bin kişi ziyaret ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren yapılacak çalışmalarla yılda 1 milyon ziyaretçi bekleniyor. Dünyanın birçok noktasından kaleye büyük bir merak ve ziyaret var. Her yıl bu ziyaretler daha da artıyor. Bunun sebebi de her yıl yeni alanların ortaya çıkarılması, keşiflerin olması ve arkeolojik bulguların olması. İnsanlar her geldiğinde farklı bir yeri görüyorlar. Bu nedenle turizmin sürekliliği açısından burası önemli. Bu durum turizm kadar bölgenin istihdam ve ekonomisi açısında da oldukça önemlidir. Sadece Diyarbakır değil bütün çevre illere de etkisi olan arkeolojik alandan bahsediyoruz. Kalenin birçok alanında çalışmalar kesintisiz devam edecek."