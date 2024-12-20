Diyarbakır'da usulsüzlük yaptığı belirlenen 7 özel eğitim kurumu kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, kentte usulsüzlük yaptığı tespit edilen 7 özel eğitim kurumunun süresiz kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kentte faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Kent genelinde 165 merkezde 22 bin 963 öğrenciye devlet desteğiyle eğitim verilirken, yapılan incelemelerde bazı kurumlarda usulsüzlüklere rastlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler sonucu haksız kazanç elde eden kurumlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Usulsüzlük tespit edilen kurumlara öncelikle alınan ücretin iki katı kadar para cezası kesildi. Aynı kurumun tekrar usulsüzlük yapması durumunda ise 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılma kararı alındı. Bu doğrultuda ilimizde 7 özel eğitim kurumu, Valilik kararıyla süresiz olarak kapatıldı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, ihtiyaç sahibi bireylerin gelişimlerine katkı sağlama sorumluluğu taşıyor. Usulsüzlük yapan hiçbir kuruma göz yummayacağız. Eğitim hakkını ihlal eden ve devletin kaynaklarını kötüye kullananlara yönelik denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir."