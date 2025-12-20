Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADC 444 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye (68) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
