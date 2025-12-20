Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:23
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 ADC 444 plakalı otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ç'ye (68) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

