Diyarbakır'da uygulama yapan polise ateş açılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapılmış, hakkında arama kaydı bulunan E.D. ile kardeşi L.D. kaçmaya başlamış, kaçtığı esnada E.D'nin polis ekiplerine silahla ateş açtığı sırada kardeşi L.D. yaralanmıştı. Kovalamaca sonucu E.D, takside tabancayla yakalanmış, zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. gözaltına alınmıştı. Yaralı L.D. de olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Hakkında arama kaydı bulunan ve polis ekiplerine ateş ettiği tespit edilen E.D'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

