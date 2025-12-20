Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Karamus Mahallesi'nde babası Hüseyin K'nin iş yerine giden Berat K. (10), yanan sobanın içine tiner döktü. Tinerin etkisiyle soba bir anda alev aldı.

        Bu sırada alevin üzerine sıçraması sonucu çocuk yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Berat K, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor
        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
        Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
        Diyarbakır 2025 yılında turist rekoru kırdı
        Diyarbakır 2025 yılında turist rekoru kırdı
        Diyarbakır'a nefes aldıracak Naturapark'ta altyapı çalışmaları başladı
        Diyarbakır'a nefes aldıracak Naturapark'ta altyapı çalışmaları başladı
        Zerzevan Kalesi'nde yer altı kilisesi, Mithras kutsal alanı, Arsenal ve sur...
        Zerzevan Kalesi'nde yer altı kilisesi, Mithras kutsal alanı, Arsenal ve sur...