Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Sur Şubesi, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle kış mevsiminde yardım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını bildiren Sönmez, ailelere nakdi, gıda, sıcak yemek, yakacak, elbise, kırtasiye ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduklarını aktardı.

Vatandaşların gönüllerine dokunarak sevinçlerine ortak olduklarını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi evlerinde ziyaret edip acil ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını ve her ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki memnuniyet ve mutluluğa şahit olmak bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Türk Kızılay Sur Şubesi olarak üye ve gönüllü ekibimizle birlikte kimsesiz ve darda kalmış ailelerimizin yüzlerini güldürmek, onlara sıcak bir kapı olmak için gayret ediyoruz. İlçemizdeki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıncaya kadar yardım faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz."