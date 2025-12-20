Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

        Türk Kızılay Sur Şubesi, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:36
        Türk Kızılay Sur Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor
        Türk Kızılay Sur Şubesi, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlar olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin katkıları ve gönüllülerin desteğiyle kış mevsiminde yardım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

        Yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını bildiren Sönmez, ailelere nakdi, gıda, sıcak yemek, yakacak, elbise, kırtasiye ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduklarını aktardı.

        Vatandaşların gönüllerine dokunarak sevinçlerine ortak olduklarını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

        "Ailelerimizi evlerinde ziyaret edip acil ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırarak onlara yalnız olmadıklarını ve her ihtiyaçlarında yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerindeki memnuniyet ve mutluluğa şahit olmak bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Türk Kızılay Sur Şubesi olarak üye ve gönüllü ekibimizle birlikte kimsesiz ve darda kalmış ailelerimizin yüzlerini güldürmek, onlara sıcak bir kapı olmak için gayret ediyoruz. İlçemizdeki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıncaya kadar yardım faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz."

        Hayırseverlere teşekkür eden Sönmez, yardımların devam etmesi için vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

