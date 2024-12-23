Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1939'uncu gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, kızı Hayal'e kavuşma umuduyla eylemi sürdürdüğünü söyledi.

        Demir, 10 yıldır görmediği kızını çok özlediğini anlatarak, "Yaz, kış demeden burada bekliyoruz. Kararlıyız, evlatlarımızı terörün pençesinden kurtaracağız. Tek bir evladımız dağda kalmayana kadar buradayız." dedi.

        Anne Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Oğlu Ercan İlhan için Hakkari'den gelerek eylem yapan anne Sedika Alkan da Kürtçe, oğlu Ercan'a kavuşmak istediğini belirtti.

        Alkan, "Oğlumun sağ salim dönmesini istiyorum. Oğlum gelene kadar bu çadırdan gitmeyeceğim." diye konuştu.

        - "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" düzenlenecek

        Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de oturma eylemi yapılan alanda 25 Aralık'ta "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" düzenleyeceklerini belirtti.

        Biçer, "Sesimizi teröre karşı yükseltiyoruz. 25 Aralık'ta davetimiz üzerine Grup Tillo ile burada bir program düzenleyeceğiz. Herkesi Diyarbakır annelerine ses ve nefes olmaya davet istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro"ya...
        Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro"ya...
        Dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan anne: Ciğerimi benden söküp götürdüler
        Dağa kaçırılan oğlu için nöbet tutan anne: Ciğerimi benden söküp götürdüler
        Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
        Diyarbakır'da bu yıl 1631 kadın "imdat" butonuna basarak yardım aldı
        Diyarbakır'da sis etkisini azalttı, uçak seferleri normale döndü
        Diyarbakır'da sis etkisini azalttı, uçak seferleri normale döndü
        Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
        Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
        Diyarbakır'daki tarihi eserlerin restorasyonunda kadın eli
        Diyarbakır'daki tarihi eserlerin restorasyonunda kadın eli