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        Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için tırmandığı evden kaçan zanlı kamerada

        Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için tırmandığı evden kaçan zanlı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:24
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        Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için tırmandığı evden kaçan zanlı kamerada
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        Diyarbakır'da hırsızlık yapmak için tırmandığı evden kaçan zanlı cep telefonuyla görüntülendi.

        Kentte bir binanın balkonlarındaki demir parmaklıklara tırmanarak üçüncü kattaki eve girmeye çalışan şüpheli, ev sahibinin fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen H.A. tutuklandı.

        Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, zanlının ev sahibini fark ederek binanın balkonlarındaki demir parmaklıklara tırmanarak kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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