Diyarbakır'da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Aralık 2024'te, Yalçınkaya, gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesine tabancayla ateş açmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.