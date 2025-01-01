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        Diyarbakır'da annesini öldüren zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı annesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:18
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        Diyarbakır'da annesini öldüren zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı annesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki evlerinde annesi Yezda Akgül'ü (50) silahla öldüren Baver Yalçınkaya'nın (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Aralık 2024'te, Yalçınkaya, gece henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı annesine tabancayla ateş açmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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