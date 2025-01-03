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        Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Ergani ve merkez Yenişehir ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:01
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        Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ve merkez Yenişehir ilçelerinde firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani ve Yenişehir İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "Kasten öldürme", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Kasten yaralama" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin Ergani ve Yenişehir ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

        Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.​​​​​​​

        M.P. ve K.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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