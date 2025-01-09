Diyarbakır'da gece poliklinikleri uygulaması sürüyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan gece poliklinikleri hizmetlerine devam ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğunluk yaşanan bölümlerde başlatılan gece poliklinikleri hizmeti sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Gece polikliniklerinde, algoloji, deri ve zührevi hastalıklar, iç hastalıklar, kardiyoloji, nöroloji, obezite, göz hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk alerjisi, çocuk endokrinolojisi bölümlerinde hizmet veriliyor.