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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:46
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail karşıtı slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir, burada, İsrail'in saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce bebek, çocuk, kadın ve sivil katledildiğini söyledi.

        Gazze'de 50 binden fazla kişinin katledildiğini aktaran Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Bu katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 17 binden fazla çocuk toprağın kara bağrına bırakılmıştır. Gazze, kadın ve çocuk mezarlığına dönüştürülmüştür. Gazze'de 350 bin konut yıkılmış, 2 milyon insan zorla yerinden edilmiştir. Yüzlerce cami, onlarca hastane, yüzlerce okul ve birçok kamu binası yerle bir edilmiştir. Gazzeli kardeşlerimiz çadır kentlere mecbur bırakılmıştır. Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalıp insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarının sessizliğine inat bizler Gazze'yi gündemimizden düşürmeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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