Diyarbakır'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye'yi hedeflerine taşımak istiyoruz. Terör, insanlığın da demokrasinin de inancın da her şeyin de düşmanıdır. Mahvediyor insanları. Bölgeyi ateş çemberine çeviriyor. Onun için söylediğimiz şey şu; terörsüz Türkiye, prangalarından kurtulmuş, demokrasisi daha gelişmiş bir Türkiye inşa edelim." dedi.

Ala, partisinin Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin başarının adı olduğunu dile getiren Ala, "Bu memlekette insanlar birbirine 'merhaba' diyemezken insanlar kendi kültürlerini yaşayamazken bu yasaklarla bu yasakları kaldırıp tarihin çöplüğüne atan liderin adı Recep Tayyip Erdoğan, arkasındaki kadronun adı da ak kadro, AK Parti'dir. Sizlerin emekleriyle biz bu milletin çocuklarının önündeki ayıplı yasakları Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kaldırdık. Daha fazlasını da yapacağız inşallah." diye konuştu.

Bu memleketi daha ileriye taşıyacaklarını belirten Ala, Türkiye'yi hedeflerine taşımak istediklerini anlattı.

Ala, şunları kaydetti:

"Terörsüz bir Türkiye. Terör, insanlığın da demokrasinin de inancın da her şeyin de düşmanıdır. Mahvediyor insanları. Bölgeyi ateş çemberine çeviriyor. Onun için söylediğimiz şey şu; terörsüz Türkiye, prangalarından kurtulmuş, demokrasisi daha gelişmiş bir Türkiye inşa edelim. Ekonomisi daha da gelişmiş bir Türkiye, sosyal refahı daha da zenginleşmiş, daha da yaygınlaşmış bir Türkiye inşa edelim ve Türkiye'yi hedeflerine taşıyalım. Onun için gençler, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin önünde hangi engel varsa işte siz de siyasete katılıyorsunuz. Siyasetin içindesiniz. Birlikte kaldıracağız, birlikte bunları başaracağız. Türkiye'nin bu hedeflere giderken ayağında hangi prangaları varsa o prangaları da söküp atabilir miyiz? atarız. Çünkü siyaseti, demokrasiyi, ekonomiyi güçlendirelim diyoruz. Bu millet daha fazla bedel ödemesin. Bizim etrafımızda gönül coğrafyamızdaki insanlar Türkiye'ye bakıyorlar. Irak'ta da Suriye'de de Balkanlar'da da Kafkaslar'da da Türkiye'ye bakıyorlar. Bizim durmak, dinlenmek gibi bir lüksümüz yok. Bizim iyi olanı desteklememek gibi bir lüksümüz yok. Gönül coğrafyamız, sorumluluk coğrafyamız Türkiye sınırlarından daha büyük. Gençler onun için daha çok çalışmalıyız. Hedeflerimize doğru daha emin adımlarla yürümeliyiz. Türkiye'yi hedeflerine taşımalıyız. İşte bu duruşun, başarının adı da AK Parti'dir, lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Suriye'de Baas rejiminin çöktüğünü, Türkiye'deki muhalefetin de politikasının Baas rejiminin çöküşünün enkazının altında kaldığını belirten Ala, alternatif politikalar üreten bir muhalefet olmadığını anlattı. Ala, "Yani AK Parti var, alternatifi yok ama muhalefeti çok. Muhalefet ne yapıyor? Sadece bizi izliyor. Hoş, zararı yok bizi izlemeye devam etsinler. Onların Türkiye'nin önüne koydukları herhangi bir alternatif ve politikaları yok. O bakımdan onların görevini de üstlenerek daha çok çalışmalıyız ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var ama sınırlarımızın dışındaki o sorumluluk alanımızda olan insanlarımızın, kardeşlerimizin çok daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Suriye'de onlarca yıldır zulüm rejiminin işkenceler yaptığını, insanlık suçları işlediğini kaydeden Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin, AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın vakur duruşu olmasaydı o zulüm devam ediyor olacaktı. Bugün Gazze'de aynı zulümler, insanlık suçu, işkenceler devam ediyor. Ablukaya alınmış insanlar çadırlarda bombalanıyor, insanların çocukları gıda yardımından yoksun, gıdanın ulaşması engelleniyor. Ve şimdi bunları daha güçlü bir Türkiye inşallah bu meselelerin çözümünde en önemli katkı sağlayacaktır. Bugün dünyada Birleşmiş Milletler'de 193 ülkenin gözünün içine baka baka, o zulmü en yüksek seviyede, en köklü kelimelerle en sağlam duruşla protesto eden sizin arkasında durduğumuz Cumhurbaşkanı'mız. Türkiye'nin tarihine bakınca Türkiye'ye de bunlar yakışır. İçeride 86 milyonun kardeşliğini tahkim edecek bütün düzenlemeleri yapıp politikaları geliştireceğiz. Bizim kardeşliğe, dostluğa, tarihten aldığımız sorumluluğun bize yüklediği mefkureye ihtiyacımız var. Milletimize sürekli maliyet üreten, zarar veren, Diyarbakır'ın da bölgenin de çok içinde yaşayıp yüreğinden hissettiği, bedeller ödediği bu terör belasından da inşallah yine Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, Cumhur İttifakı anlayışı ve sizlerin desteğiyle kurtulacak ve yoluna, hedeflerine varmak için devam edecek."

- "Duruşumuzun merkezinde insan var" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, AK Parti siyasetinin kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu, bir ve birlik olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birleştiklerini, Türkiye'nin sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. Türkiye'yi milletin desteği ve gücüyle durmaksızın ilerletmeye devam ettiklerini dile getiren Yazıcı, şunları söyledi: "Biz ilkesi olan bir partiyiz. Duruşumuzun özellikleri var. Duruşumuzun merkezinde insan var. Etnik köken vurgusu yok, mezhep nitelemesi yok, felsefi düşünce ayrıştırması yapacak bir vurgu yok. Katıksız, yalın halde insan. Bizim de daha hızlı, tempolu ve nitelikli ilerleme ve hizmet üretebilmemiz için en önemli unsur insanımızın birlik ve bütünlüğüdür." AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise AK Parti'nin önceki dönemlerden kalma bütün kötü niyetleri değiştirdiğini, insana insan olduğu için değer verdiğini belirtti. Bütün ayrımcılıklarla mücadele ettiklerini ve 28 Şubat zihniyetinin tüm kalıntılarını ortadan kaldırdıklarını anlatan Kaya, "AK Parti'de siyasete girdiğimde bir kadın, bir Türk kardeşiniz olarak Cumhurbaşkanı'mızın desteğini hep yanımda hissettim. Cumhurbaşkanı'mız kadınların ve gençlerin her zaman siyasette önünü açtı." diye konuştu. AK Parti iktidarının Suriye'de zulme maruz kalan milyonlarca insana kapısını ve gönlünü açtığını dile getiren Kaya, bugün Suriye'nin özgürleştiğini ve oradaki insanların huzur içinde yaşayacağını kaydetti. Kaya, "Suriye'nin özgürleşmesi için büyük bir mücadele veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün Myanmar'daki açlık ortaya çıktığında o insanlara yardım elini uzatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz insana insan oldukları için yardım eden bir iktidarız." ifadelerini kullandı.