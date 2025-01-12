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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:12
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1959'uncu gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 7 yıldır görmediği oğlu Bayram'ı çok özlediğini söyledi.

        Anne ve babalar olarak evlatlarına kavuşmakta kararlı olduklarını dile getiren Elhaman, "Yılmayacağız, kararlıyız. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

        Elhaman, oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Anne Sevgi Çağmar da yaklaşık 10 yıldır oğluna hasret olduğunu ifade etti.

        Oğlunun üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Çağmar, oğluna kavuşmak için başlattığı eylemi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

        Çağmar, "Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan gel. Seni çok özledim. Buradayız ve buradan gitmeyeceğiz. Devletimiz yanımızdadır. Silahları gömün, gelin." diye konuştu.

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