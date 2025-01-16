Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'da hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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