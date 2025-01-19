HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçileri ziyaret etti:

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, beraberindeki heyetle kentteki programları kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam eden sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerle görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 832 kişinin işten çıkarıldığını ve eylemin 206. gününde devam ettiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin kenti daha iyi yapmak için çalışmak yerine kolayı seçtiğini ve emekçilerin işiyle aşıyla oynadığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Burada bir zihniyet var. Bu zihniyet, kendileri gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıran yok sayan bir zihniyet. Bu zihniyet bir terör zihniyeti. Onun için PKK'nın sivil uzantısı olan DEM'in bu anlayışını şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bizim kavgamız siyasetle değil. Bizim kavgamız emeğimiz, ekmeğimiz, alın terimiz, geleceğimiz için. Bu kavgamızda karşımızda kim olursa olsun, ekmeğimize uzanan eller kimin eli olursa olsun o eli kırmak için mücadele edeceğiz. Diyarbakır halkının seçtiği belediye başkanlarına elbet saygı duyarız. Millet iradesinin arkasındayız. Diyarbakır halkının tercihine saygı duyarız ama Diyarbakır halkının verdiği oylarla bu makama gelip ekmeğimizle aşımızla oynayanların yaptıklarına asla sessiz kalamayız."

Arslan, "Bunların en çok konuştukları demokrasidir, özgürlüklerdir, barıştır, kardeşliktir. Bunların hepsi yalan, iki yüzlülüklerinin ifadesidir. Kardeşliği, barışı, demokrasiyi, insan haklarını, özgürlükleri savunanlar bu uygulamaları yapmazlar. Tetik çekiyorlar 'barış' diyorlar, savaş ilan ediyorlar 'barış' diyorlar. Kardeşlerimizi, askerimizi, sivilimizi katlediyorlar 'barış' diyorlar. Bu iki yüzlülüklerini ortaya çıkarmak için de biz mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, görevlerinin çalışanların ekmeğini ve aşını koruyup yaşadıkları şehre hizmet etmelerini sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.