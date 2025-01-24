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        Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında gizleyen suç örgütü elebaşı ve üyeleri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 9 yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:36
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        Düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında saklayan suç örgütüne hapis cezası istemi
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da düzensiz göçmenleri "kağıt havlular" arasında gizleyen suç örgütü elebaşı ve üyeleri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 9 yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar suç örgütü elebaşı O.K, suç örgütü yöneticisi İran uyruklu M.J.A. ile A.C, M.C, R.K, T.G, M.D, M.B, M.S, S.B, tutuksuz Afganistan uyruklu G.N. ile D.K. M.T. ve M.O. ve hakkında yakalama kararı bulunan N.K. ile M.K. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hazırlanan iddianame, 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin suç örgütü elebaşı O.K'nin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri vasıtasıyla Van'a, ardından kağıt havlular arasında saklayarak Diyarbakır'a getirildiği belirtildi.

        Düzensiz göçmenlerin Diyarbakır'da bir depoda kamufle edildikleri kalıplardan arındırılarak batı illerine sevkinin sağlandığı anlatılan iddianamede, eylemlerin sistematik şekilde tekrarlandığı bildirildi.

        İddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Şüpheliler tarafından gerçekleştirilen Diyarbakır'da 4, Şanlıurfa'da 3, Gaziantep'te 1 ve Düzce'de 1 olmak üzere toplam 9 farklı ara yakalama konusu eylemi tespit edilmiştir. Dinleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen bu eylemlerde 156 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 'İranlı Seyit Ali' kod ismini kullanan örgüt yöneticisi tutuklu İran uyruklu M.A'nın Van ve Ağrı'da sınır kapılarından ülkemize fazla sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu ve örgüt elebaşı O.K. ile bazı şüphelilerle irtibatlı olarak Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir depoyu sürekli kullandıkları tespit edilmiştir."

        Zanlıların "göçmen kaçakçılığı" suçunu işlemek amacıyla suç örgütünü kurduğu, örgütün Van'dan Diyarbakır'a düzensiz göçmen sevki yaptığı belirtilen iddianamede, 40 düzensiz göçmenin kağıt havlular arasına gizlenerek kente getirildiklerinin tespit edildiğine dikkati çekildi.

        - Düzensiz göçmenler insan onuruna aykırı şekilde taşınmış

        İddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri görülmüşse de telefonlarında ele geçirilen dekont, resim ve yazışmalar, suçta kullanılan araçların Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, HTS kayıtları, banka hesap hareketleri, tape kayıtları ve fiziki takip ile savunmalarının çürütüldüğü, örgüt organizasyonuna dahil olmak suretiyle fikir ve eylem birlikteliği içerisinde atılı suçu işlediklerinin kanıtlandığı vurgulandı.

        İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şu ifadeler yer aldı:

        "Düzensiz göçmenlerin insan onuruna aykırı şekilde taşındıkları, olası bir kazada yaralanmalarına veya ölümlerine neden olunabileceği aşikardır. Örgüt içerisinde hiyerarşik bir yapının bulunduğu, banka hesap hareketlerinden şüphelilerin yüklü miktarda kazanç elde ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesi için örgüt kurmak, bu örgütte yönetici ve üye olmak, bu örgüte yardım etmek suretiyle üzerlerine atılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu işledikleri, maddi menfaat elde etmek amacıyla yasal olmayan yollardan düzensiz göçmenleri ülkeye sokmak ve kalmasına imkan sağlamak suretiyle göçmen kaçakçılığı suçunu fikir ve eylem birlikteliği içerisinde işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep olunur."

        - İstenilen ceza

        İddianamede, suç örgütü elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 10'u tutuklu, 4'ü tutuksuz ve 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 16 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından 9 yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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