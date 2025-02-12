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        Eğil Devlet Hastanesi'nde yenilenen yatan hasta servisi hizmete başladı

        Diyarbakır'daki Eğil Devlet Hastanesi'nde daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için yatan hasta servisi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:50
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        Eğil Devlet Hastanesi'nde yenilenen yatan hasta servisi hizmete başladı
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        Diyarbakır'daki Eğil Devlet Hastanesi'nde daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması için yatan hasta servisi yenilendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğil Devlet Hastanesi'nde yapılan revizyon sonrası yatan hasta servisi hizmet vermeye başladı.

        İç hastalıklar, kadın ve doğum, çocuk sağlığı, aile hekimliği ile evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede, 5 yataklı yatan hasta servisinin yenilenmesiyle ilçe halkına yerinde ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmaya başlandı.

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