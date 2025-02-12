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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalı ile Kocaköy ve Hazro ilçelerinde eğitime ara verildi (2)

        KOCAKÖYVE HAZRO'DA DA EİTİME ARA VERİLDİ Diyarbakır'ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:15
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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalı ile Kocaköy ve Hazro ilçelerinde eğitime ara verildi (2)
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        KOCAKÖYVE HAZRO’DA DA EİTİME ARA VERİLDİ

        Diyarbakır’ın Kocaköy ve Hazro ilçelerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hazro ilçesinde eğitime 1 gün ara verilirken, kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Yoğun hava muhalefeti ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bugün itibariyle bir gün ara verilmiştir” denildi.

        Kocaköy’de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Kocaköy’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı okullarda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi. Ergani ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla belediye ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı. Diyarbakır merkezinde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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