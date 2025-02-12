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        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:01
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        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
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        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu.

        Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı kent merkezinin yanı sıra Ergani, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kocaköy ve Hazro ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

        Karla karışık yağmur ve kar yağışının yarın da devam etmesi, cuma günü sabah saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Siverek kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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