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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalında eğitime ara verildi

        DİYARBAKIR'dakar yağışı etkili oldu, Çınar ilçesindeki 72 kırsal mahalle ve mezrada eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:15
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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalında eğitime ara verildi
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        DİYARBAKIR'dakar yağışı etkili oldu, Çınar ilçesindeki 72 kırsal mahalle ve mezrada eğitime 1 gün ara verildi. Kapanan Ovabağ-Viranşehir kara yolu da çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, dün bölge genelinde havanın çok bulutlu, karlı ve karla karışık yağmurlu olacağını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacağını duyurdu. Uyarıların ardından gece saatlerinde kent merkezi ile Çermik, Çüngüş Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yağışın etkili olduğu yollarda kar temizleme çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde kapanan Ovabağ-Viranşehir kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Yola çıkacak sürücülerin buzlanma riskine karşı kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda tedbirli olmaları istendi.

        KAMU ÇALIŞANLARINA DA İZİN

        Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahalle ve mezrada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda bölgemizde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenliğinizi sağlamak amacıyla, Ortaviran, Ağaçlı, Ağaçsever, Alabaş, Alancık, Alavuz, Arafat, Ardantepe, Aşağı Mollaali, Avdalı, Ayveri, Ballıbaba, Bayırkonak, Belek, Bellitaş, Beneklitaş, Bilmece, Biramehmetağa, Boğazören, Bulutçeker, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Çatmadal, Çayıryayla, Çeltikaltı, Çınar, Çömçeli, Dişlibaşak, Düğrük, Filizöeren, Görece, Gözenek, Gümüştaş, Halıöeren, Halkapınar, Harabe, Harrik, Hızırbey, Hiça, Höyükdibi, İnanözü, Karababa, Karabudak, Karaçbelik, Karaçevre, Karasungur, Kılıçkaya, Kırkağaç, Köksalan, Kurik, Kuryulu Höyük, Kürekli, Leblebitaş, Muratcık, Ortaşar, Ovabağ, Özyar, Pembeviran, Selyazı, Sevindik, Sırrımkesen, Soğansuyu, Solmaz, Suçıkan, Sürendal, Şeyhçoban, Tilver, Yukarı Ortaviran, Yarımkaş, Yazçiçeği, Yeşiltaş, Yıllarca mahallelerinde yer alan okullarımız 12 Şubat 2025 Çarşamba günü tatil edilmiştir. Tatil edilen yerlerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarımız, idari izinli sayılacaktır" denildi.

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