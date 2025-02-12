Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalı ile Kocaköy ve Hazro ilçelerinde eğitime ara verildi (4)

Yolu ulaşıma kapanan Çınar ilçesine bağlı kırsal Çatmadal Mahallesi’ndeki bir diyaliz hastasına da ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Diyaliz hastası, ambulansla hastaneye götürüldü.

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesi’nin yolu ulaşıma kapandı. Mahalledeki evinde rahatsızlanan çocuk hastanın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılarak, çocuk hastaneye ulaştırıldı.

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