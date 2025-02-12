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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalı ile Kocaköy ve Hazro ilçelerinde eğitime ara verildi (4)

        KAPANANYOLLAR AÇILIP, HASTANEYE ULAŞTIRILDILARDiyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:35
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        Diyarbakır'da kar yağışı; Çınar kırsalı ile Kocaköy ve Hazro ilçelerinde eğitime ara verildi (4)
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        KAPANANYOLLAR AÇILIP, HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

        Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesi’nin yolu ulaşıma kapandı. Mahalledeki evinde rahatsızlanan çocuk hastanın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılarak, çocuk hastaneye ulaştırıldı.

        Yolu ulaşıma kapanan Çınar ilçesine bağlı kırsal Çatmadal Mahallesi’ndeki bir diyaliz hastasına da ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Diyaliz hastası, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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