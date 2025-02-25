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        Diyarbakır'da "Vergi Haftası" kutlamaları başladı

        Diyarbakır'da "Vergi Haftası" etkinliklerle kutlanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:26
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        Diyarbakır'da "Vergi Haftası" kutlamaları başladı
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        Diyarbakır'da "Vergi Haftası" etkinliklerle kutlanmaya başladı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Defterdarlığınca her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldığı belirtildi.

        Vergi bilincini artırmak ve verginin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliklerin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Vergi Haftası kapsamında ilk tören, sabah saat 09.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Diyarbakır Defterdarı Mustafa İnceçayır ve beraberindeki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı. Buradaki törenin ardından, heyet Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vergi Haftası süresince Diyarbakır Defterdarlığı, vatandaşlara ve işletmelere yönelik bilgilendirme toplantıları, paneller ve seminerler düzenleyecek. Okullarda öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek, esnafla bir araya gelinerek vergi ödemenin önemi üzerine bilgilendirmeler yapılacak."

        Verginin adaletli bir şekilde toplanmasının ve herkesin kazancına göre vergi vermesinin sosyal denge ve rekabet eşitsizliği açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

        "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele herkesin ortak sorumluluğudur. Diyarbakır Defterdarlığı, düzenlenen etkinliklerle vatandaşlarda vergi bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Vergi sadece devletin değil, tüm toplumun ortak değeri, eğitim, sağlık, altyapı gibi temel hizmetler vergilerle finanse ediliyor. Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edecek ve toplumun her kesimine hitap eden çalışmalar sürecek."

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