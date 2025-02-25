Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takipli çalışmalarda, Bağlar ilçesinde 3 işyerinde yasa dışı 'çevrimiçi bahis' oynatan 7 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin 3’ü iş yeri, 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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